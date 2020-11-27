Лукашенко зачитал разговоры иностранных политиков о событиях в Беларуси, предоставленные ему спецслужбами

Во время посещения 6-й городской клинической больницы Александр Лукашенко озвучил выдержки из данных, предоставленных ему спецслужбами, об отношении западных политиков к событиям в Беларуси, сообщает его пресс-служба.

«Будущее Беларуси принципиально для Польши. Западные территории Беларуси исторически принадлежат Польше… Варшава предприняла множество конкретных шагов для помощи белорусской революции: финансовая поддержка через польские и польско-американские программы солидарности с жертвами режима Лукашенко, приглашение белорусских студентов, упрощение правил пересечения границы, поддержка независимых СМИ и НКО», — привел Лукашенко слова премьера Польши.

По словам Лукашенко, польский политик говорил, что «победа революции в Беларуси — также национальный интерес Польши».

«Время для прямых переговоров между режимом и оппозицией еще не пришло. Режим Лукашенко еще слишком сплочен, армия и КГБ поддерживают его, а рабочие вообще не поддерживают никакой революции. Сейчас мы должны ждать и следовать развитию событий», — такой разговор, по утверждению Александра Лукашенко, произошел 31 августа.

Он рассказал, что в сентябре польское правительство пришло к выводу, что изменить ситуацию в Беларуси военными силами пока нельзя.

По словам Лукашенко, он получил разговор Павла Латушко с министром иностранных дел Чехии. Латушко якобы говорил, что «у демократической оппозиции никогда не было таких хороших шансов свергнуть диктатуру в Беларуси, как сейчас» и говорил о необходимости признания Координационного совета.

«Координационный совет полагает, что главная цель в том, чтобы изолировать процесс конституционной реформы, предложенной Лукашенко», — продолжил Лукашенко.

Сам Лукашенко уверен, что «никакая [новая] Конституция им не нужна» — «им нужен президент с нынешней властью».

Также, по словам Александра Лукашенко, Координационный совет во время контактов с Западом выступал за военное решение ситуации в Беларуси. Лукашенко уверил, что никогда не просил Россию о помощи, но ее президент Владимир Путин, по его словам, «сам предложил подставить плечо», потому что «понимал: следующей будет Россия».

Помимо этого, Лукашенко зачитал разговор главы МИД Украины с немецким коллегой; рассказал о выступлении одного из министров иностранных дел ЕС накануне президентских выборов в Молдове; выступления представителя США о том, что там собираются «ускорить процесс дезинтеграции».