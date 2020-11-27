В Лиде электромонтера задержали за создание в телеграм‑канале «доски позора» силовиков

В Лиде оперативники гродненского управления ГУБОПиК (главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией) задержали 42-летнего электромонтера, создавшего телеграм-канал с «доской позора» силовиков, сообщает МВД.

В телеграм-канале публиковались анкеты милиционеров с их фотографиями, домашними адресами и телефонами, а также информация об их родственников. В МВД считают, что целью задержанного было давление на милиционеров для «их отказа от исполнения служебных обязанностей».

Кроме того, житель Лиды управлял телеграм-каналом «Объединенный союз революции» и чатом «Лида страна для жизни». «[Там] участников призывали к насилию над силовиками и их детьми, а также проведению диверсий на железнодорожном транспорте. За эти действия исполнителям предлагали деньги», — утверждает МВД.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело об оскорблении представителя власти (статья 369 УК).

«В своем канале я опубликовывал непроверенную информацию от других телеграм-канала участников. Информация была о судьях, о работниках МВД, членах избирательных комиссий, — сказал на камеру задержанный. — Преследовал цели такие что, чтобы сотрудники МВД, увидя других, которых еще нет, переходили на сторону протестующих».

Затем он извинился за публикацию данных силовиков и предостерег других пользователей мессенджера: «Ребята, телеграм-канал не анонимен, и вся информация у МВД есть. И рано или поздно они могут добраться и до вас».