В интернете появились видео из автозака и кадры задержания, снятые от лица силовика

Инициатива By_Pol, объединяющая беларуских силовиков, опубликовала запись, смонтированную из кадров с видеорегистраторов, которые носят силовики.

На записи есть кадры из автозака, момент применения светошумовых гранат и задержания. На двух видео есть даты — 25 октября и 1 ноября.

Первое видео снято в автозаке, дата на нем отсутствует. В спецтранспорт заводят задержанных, почти все их них стоят на коленях на полу, некоторые — с руками за головой. В течение поездки в автозаке один из силовиков говорит с задержанным, поднимает его голову дубинкой, когда тот опускает ее.

Второе видео было снято 25 октября в шесть вечера возле Центрального РУВД. Видно, что из колонны протестующих на милиционеров светят лазерными указками. На записи запечатлен момент применения силовиками светошумовых гранат.

Третье видео снято 1 ноября в половину третьего дня в районе Национальной библиотеки — она видна на кадрах. Сначала силовики сидят в машине, за рулем — человек в форме ДПС.

Машина едет за протестующими, затем останавливается, из нее выбегают силовики и помогают задерживать протестующих. Они задерживают парня, при этом силовик матерится и называет задержанного нецензурными словами. Его сажают в салон легковушки. Продолжая материться, силовик спросил у парня, что у него в рюкзаке.