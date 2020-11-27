Бывший следователь и сооснователь ByChange Евгений Юшкевич стал подозреваемым по делу о грубом нарушении порядка

Бывший следователь и сооснователь проекта ByChange Евгений Юшкевич стал подозреваемым по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК), сообщает активист Антон Мотолько.

По его данным, Юшкевича заключили под стражу.

Юшкевича задержали вечером 24 ноября. Накануне, 26 ноября, адвокат Мария Колесова-Гудилина подтвердила, что против ее подзащитного возбудили уголовное дело, но подробности дела она отказалась сообщить из-за подписки о неразглашении.

Евгений Юшкевич несколько лет был следователем. Затем он ушел из СК и занялся программированием, а летом 2020 года стал одним из основателей проекта ByChange по помощи в обучении и переподготовке силовиков, чиновников и других граждан Беларуси, лишившихся работы из-за своих политических взглядов.