Лукашенко: с новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду

Александр Лукашенко заявил, что не «никакую Конституцию под себя не делает» и при новом основном законе «президентом работать не будет», передает «Белта».

«Все это хорошо, когда ты это у других видишь — партийные списки и прочее. Но если вы этого хотите, и народ за это проголосует — так и будет. Никакую Конституцию я под себя не делаю. С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите», — сказал Александр Лукашенко, посещая 6-ю городскую клиническую больницу.

По его словам, он никогда не допустит того, чтобы кто-то «сфабриковал выборы по новой Конституции».

«Даже если буду знать, что это будет не то, что я хочу. Почему? Потому что белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти. Лучше сейчас, без войны, хуже, если нам эту войну подкинут», — сказал он.