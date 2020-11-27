Минскому студенту, два месяца проработавшему в КГБ, пять раз подряд назначали от 12 до 15 суток за участие в протестах

Студенту четвертого курса БГУИР Яну Солоновичу пять раз подряд назначали административный арест за участие в протестах, сообщает правозащитный центр «Вясна». Газета «Наша Нiва» уточняет, что Солонович два месяца проработал в КГБ.

По подсчетам правозащитников, суммарно студент получил 71 сутки ареста: 2 ноября ему назначили 12 суток, 5, 10 и 15 ноября — по 15 суток, а 26 ноября — еще 14 суток. «Наша Нiва» отмечает, что максимальный срок административных арестов, который идут подряд, — 90 дней.

«1 ноября моего сына задержали на воскресном мирном марше в Куропаты против террора и, по моим сведениям, отвезли в Партизанское РУВД, — рассказывает мать студента Ольга. — Там его допрашивали, наверное, оказывали какое-то давление, и в итоге он якобы признался в 15 эпизодах участия в митингах за август, сентябрь и октябрь 2020 года. Оттуда его доставили на Окрестина — и тут начался просто ад, который тянется до сих пор». Позднее Ольга уточнила, что на одном из заседаний студент подтвердил, что участвовал в 15 акциях и подчеркнул, что это его принципиальная позиция.

Мать Солоновича предполагает, что студента ожидают новые суды по схожим административным делам. «Мой сын утверждал, что он имеет конституционное право на выражение своего мнения как человека и гражданина. Однако у судей по указке "старших товарищей" свое мнение в нарушение всех мыслимых и немыслимых законов нашей страны. Мой сын может просто не выдержать по состоянию здоровья всех пыток и издевательств, которые с ним творятся с ним в ЦИП ГУВД Мингорисполкома», — говорит Ольга.

Как уточнила мать студента в интервью изданию «Наша Нiва», 21-летний Солонович 1 сентября устроился на работу в КГБ: «Прошлым летом он проходил там практику как инженер. И в этом году ему предложили работу. Сын согласился. Его взяли на полставки в Научно-технический центре Комитета государственной безопасности. Как ни удивительно, конфликта интересов у него не было. Когда он пошел на митинг, я спросила: ты понимаешь, где работаешь и куда идешь? Ян сказал: да». После задержания 1 ноября его из РОВД доставили в КГБ, где он подписал заявление об отставке.

Вероятно, о Солоновиче в своем тексте о нахождении в изоляторе на Окрестина написал журналист «МБХ Медиа» Роман Попков. «Паренек-компьютерщик устроился накануне начала протестов на полставки работать каким-то там мелким сисадмином в КГБ. Началась протестная волна — начал ходить по велению сердца на разные акции. Однажды попался. В отдел милиции приехали КГБшники, сказали, что хотят помочь, но попросили перечислить все акции, в которых этот бедолага принимал участие. Он так и сделал. КГБшники отдали список милиции. Так получились семь протоколов и 105 суток ареста», — пишет журналист, возможно, ошибившись в количестве назначенных суток.