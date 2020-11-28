«Нас сейчас расстреляют». Появилось еще одно видео, снятое от лица силовиков

Инициатива By_Pol опубликовала еще одну запись, смонтированную из кадров с видеорегистраторов, которые носят силовики.

События на этой записи происходят 18 октября, во время воскресного «Партизанского марша». Первая запись снята изнутри бусика с силовиками, который подъезжает к хвосту колонны протестующих. В какой-то момент колонна неожиданно разворачивается и идет в направлении бусика. В бусике открывается дверь, видно, как силовик с оружием стреляет и передергивает затвор. После кто-то командует: «Поехали, разворачиваемся, уходим. Парни, уходим, крайние машины — уходим, уходим».

Бусик отъезжает — камера силовика смотрит через окно на протестующих. Звучит команда «готовим гранаты».

На следующей записи силовики стоят на улице возле бусика, кто-то из них кричит: «Парни, в транспорт, в транспорт! Камни, камни, камни». На этом моменте слышно, как в бусик что-то кидают.

Затем дверь бусика снова открывается, назаписи видно оружие. Кто-то говорит: «Не в человека». Затем происходит суматоха, слышны звуки выстрелов и передергивания затвора.

Бус снова отъезжает под слова: «Парни, снимаемся все».

— Под мостом их можно ****** всех [ударить], — звучит предложение за кадром.

Затем кто-то командует разворачиваться в обратную сторону. В ответ звучит: «Николаич, нас сейчас расстреляют».

В итоге по рации был отдан приказ «разворачиваться и не соприкасаться с толпой».

На другом открывке записи силовики с оружием выходят из бусов и рассредотачиваются по проезжей части. Один из них стреляет. На следующем видео запечатлен этот же момент, но с другого ракурса.