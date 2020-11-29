«Нехта» опубликовал адреса и телефоны предполагаемых служащих внутренних войск

Телеграм-канал «Нехта» опубликовал личные данные, адреса и телефоны предполагаемых служащих внутренних войск. Список состоит из 7591 имени.

В списке помимо воинских частей в графе «место работы» также указаны департамент охраны Минска, минское СИЗО-1, управление СК по Минску и УВД Миноблисполкома.

«Мы не стали проверять, кто там бывший, а кто нет», — уточняют авторы телеграм-канала.

«Нехта» начал публиковать данные силовиков в сентябре. Тогда в телеграм-канале появился список более тысячи сотрудников МВД, в котором были их имена, даты рождения, места службы и звания.

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Телеграм-канал был признан экстремистским, а его создателей Степана Путило и Романа Протасевича внесли в список «лиц, причастных к террористической деятельности». «Нехта» также обнародовал телефонные разговоры пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт.