Журналистку TUT.by Катерину Борисевич, арестованную по делу о разглашении врачебной тайны, оставили в СИЗО

Журналистку TUT.by Катерину Борисевич, арестованную по делу о разглашении врачебной тайны из-за статьи о погибшем после избиения силовиками Романе Бондаренко, оставили в СИЗО, сообщает издание.

«Вечером 29 ноября истек срок, в течение которого журналисту TUT.BY Катерине Борисевич должны были предъявить обвинение и выбрать меру пресечения. Поскольку на свободу ее не отпустили, можно сделать вывод, что Катерина находится в статусе обвиняемой и остается под стражей», — пишет издание.

Адвокаты журналистки дали подписку о неразглашении и не комментируют дело.

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19 ноября стало известно о задержании Борисевич и врача Артема Сорокина, который сообщил ей, что в крови Романа Бондаренко не было алкоголя — обратное утверждали Александр Лукашенко и Следственный комитет. Журналистка выпустила статью с этой информацией. 25 ноября Генпрокуратура сообщила, что судебная экспертиза нашла алкоголь в биологических средах Бондаренко.

Коллеги Борисевич и Сорокина провели акции в их поддержку. Журналистку также признали политзаключенной.