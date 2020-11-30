Против барабанщика, участвовавшего в акциях протеста, возбудили уголовное дело о грубом нарушении порядка

Против Алексея Санчука, одного из членов команды барабанщиков, участвовавших в протестных акциях, возбудили уголовное дело по статье 342 УК, пишет TUT.by со ссылкой на коллег Санчука.

Как рассказали TUT.by музыканты, их задержали 4 ноября в Минске во время репетиции. 19 ноября Санчук не вышел на свободу после назначенного ареста, а 26 ноября ему предъявили обвинение.

«Всего было задержано 16 человек. Семь сразу отпустили, три девушки получили штраф по 30 базовых. Остальным шестерым, в том числе и Алексею Санчуку, дали от 10 до 15 суток», — сообщили они.

По словам музыкантов, при задержании Санчука избили.

«Мы видели как его выводили и как он вернулся побитый. Во время этапирования он рассказал, что его заставили открыть телефон. А там были указаны точки сбора на марш. Соответственно, был сделан вывод, что Леша — организатор. Уже тогда ему сообщили, что он будет проходить по уголовному делу, — об этом Леша рассказал нам в РУВД, где мы все содержались. Позже к нему в Жодино приезжал следователь из ГУБОПиК, допрашивал его», — рассказали они.