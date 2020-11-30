Типография в Бресте отказалась печатать «Брестскую газету» с 1 января

С 1 января 2021 года типография в Бресте не будет продлевать договор на печать негосударственной «Брестской газеты». Уведомление об этом редакция получила сегодня утром, рассказал главный редактор издания Виктор Марчук.

По словам Марчука, 27 ноября редакция уже получала уведомление, но по другому поводу: с 1 декабря типография меняет график печати «Брестской газеты».

«Было указано, что "по техническим причинам". Директор типографии отказался объяснять причины переноса графика, отказался разговаривать по этому поводу. Сегодня я также его набирал, чтобы узнать причины отказа в заключении договора на печать газеты. Я не смог до него дозвониться. Считаю, что экономического смысла в этих действиях нет, потому что мы исправно платили брестской типографии за печать газеты, к нам не было никаких претензий ни по качеству наших материалов, ни по срокам оплаты. Все было до этого времени хорошо. Склонен считать, что действия брестской типографии связаны с другими мотивами, только не с экономическими», — сказал Виктор Марчук.