Суд арестовал экономиста и члена КС Дмитрия Крука на 15 суток

Суд Ленинского района назначил экономисту и члену Координационного совета Дмитрию Круку, задержанному в воскресенье, 15 суток ареста по части 1 статьи 23.34 КоАП, сообщает TUT.by.

По сообщению издания, свидетель из силовых органов сказал, что Крук участвовал в несанкционированном массовом мероприятии в районе улицы Чичурина. Сам экономист настаивает, что его задержали в магазине, предположительно, по адресу Чичурина 12. Он увидел цепь силовиков и решил зайти в магазин, чтобы избежать встречи с ними. По его словам, они также зашли в магазин и стали задерживать мужчин. Вместе с Круком задержали еще троих мужчин.

«Один сказал "Задерживаем", нас вывокли и задержали. Никаких массовых мероприятий в этом периметре не было, потому принять участие в том, чего не было, невозможно», — пояснил Крук.

29 ноября издание Kyky сообщило о задержании Крука без уточнения обстоятельств. В этот же день в Беларуси проходил протестный «Марш соседей».