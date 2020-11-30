Силовики задержали участников минского «Марша пенсионеров»

Силовики задержали как минимум девять человек на протестном «Марше пенсионеров», который проходит в Минске, пишет правозащитный центр «Вясна».

На улице Володарского в Минске силовики погрузили участников марша в автобусы, пишет TUT.by со ссылкой на читателей.

Ранее во время работы на марше в Минске задержали корреспондентку РИА «Новости», писало само агентство. Позже ее отпустили из милиции.

По сообщению «Белорусской ассоциации журналистов», на марше задерживали фотографа Sputnik Виктора Толочко. Через некоторое время его освободили из Центрального РУВД.

Во время освещения акции также задержали журналиста Илью Добротвора, его доставили в Центральный РУВД, пишет БАЖ. 29 ноября во время работы на воскресном марше задержали и его жену Инну Добротвор. Ее поместили в изолятор на Окрестина до суда.

Протестный «Марш пенсионеров» начался примерно в 14:00 около Красного костела в Минске.

Обновлено в 16:48. Добавлена информация об освобождении корреспондентки РИА «Новости».

Обновлено в 17:12. Добавлена информация о задержании журналиста Ильи Добротвора. Обновлено количество задержанных по списку правозащитного центра «Вясна».