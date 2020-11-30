Суд назначил пять лет ограничения свободы 72‑летнему пенсионеру, ударившему омоновца

27 ноября 2020 года суд Советского района Минска назначил 72-летнему пенсионеру пять лет ограничения свободы без направления в ИУ по уголовному делу о насилии в отношении милиционера — пенсионера обвиняют в том, что он во время акции 8 сентября несколько раз ударил омоновца. Об этом сообщает пресс-служба Минского городского суда.

По сообщению суда, вечером 8 сентября на проспекте Машерова пенсионер «в целях воспрепятствования законной деятельности сотрудника ОВД по охране общественного порядка в ходе несанкционированных мероприятий, умышленно применил насилие в отношении милиционера ОМОН ГУВД Мингорисполкома Б., выразившееся в умышленном нанесении не менее двух ударов рукой в область лица».

После этого, уточняется в пресс-релизе, пенсионер «при доставлении к автотранспорту ОВД продолжил оказывать сопротивление сотрудникам ОВД, нанес не менее одного удара ногой в область лица потерпевшего Б.». По сообщению суда, омоновец получил телесные повреждения, не повлекшие кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, уточняет суд.

8 сентября в Минске прошла акция в поддержку члена Координационного совета Марии Колесниковой, которую 7 сентября неизвестные посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Во время акции произошли задержания.