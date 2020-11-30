Правозащитники признали политзаключенным студента БГУИР, которому назначили 86 суток ареста за участие в протестных акциях

Восемь правозащитных организаций Беларуси признали четверокурсника БГУИР Яна Солоновича политзаключенным, пишет правозащитный центр «Вясна». По информации правозащитников, в общей сумме студенту присудили 86 суток административного ареста после задержания 1 ноября на шествии против террора.

1 ноября 2020 года Солоновича задержали в Минске на «Марше против террора», после чего его отвезли в РУВД Партизанского района. Там, по словам его матери, Солоновича допрашивали и оказывали давление, после чего он признался в 15 эпизодах участия в мирных собраниях за август, сентябрь и октябрь 2020 года. Затем студента доставили в ИВС ГУВД Мингорисполкома.

Правозащитникам известно о шести судах, прошедших над Солоновичем с начала ноября за участие в мирных собраниях. В общей сумме ему присудили 86 суток административного ареста, 27 из которых он находится в ЦИП.

В заявлении правозащитники утверждают, что «тактика осуждения сразу на несколько административных арестов подряд и раньше использовалась белорусскими властями в целях политически мотивированного давления» и приводят пример Павла Северинца, который в 2020 году отбыл 90 суток административного ареста, после чего против него возбудили уголовное дело.

«Мы в очередной раз отмечаем, что такого рода практика применения норм КоАП является порочной, имеет политически мотивированный характер, применяется с целью оказания давления и наказания за общественную активность студента Яна Солоновича. Кроме того мы отмечаем, что лишение свободы Яна Солоновича, по своей продолжительности, соотносимо с наказанием в виде ареста в рамках Уголовного Кодекса Республики Беларусь», — указано в заявлении.

По мнению правозащитников, «заключение Яна Солоновича использовано исключительно в связи с реализацией последним свободы мирных собраний, выражения мнений и распространения информации», а в ходе судов над ним было нарушены нормы процессуального права, в том числе его право на защиту.

В заявлении правозащитники требуют отмены вынесенных в отношении Солоновича постановлений суда, прекращения ранее начатых административных процессов и «прекращения репрессий в отношении участников мирных собраний и освобождения всех административно арестованных за участие в них».

Ранее издание «Наша Нiва» сообщало, что Солонович два месяца проработал в КГБ. Как уточнила мать студента в интервью изданию, 21-летний Солонович 1 сентября устроился на работу в КГБ: «Прошлым летом он проходил там практику как инженер. И в этом году ему предложили работу. Сын согласился. Его взяли на полставки в Научно-технический центре Комитета государственной безопасности. Как ни удивительно, конфликта интересов у него не было. Когда он пошел на митинг, я спросила: ты понимаешь, где работаешь и куда идешь? Ян сказал: да». После задержания 1 ноября его из РОВД доставили в КГБ, где он подписал заявление об отставке.