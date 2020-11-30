В Мозыре двух несовершеннолетних приговорили к одному году лишения свободы с отсрочкой за то, что бросали камни в автозак

Суд Мозырского района приговорил двух подростков к одному году лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на год по делу о грубом нарушении порядка (часть 1 статья 342 УК), сообщает «Палеская Вясна».

Согласно материалам дела, двое 17-летних подростков во время протестной акции в Мозыре 11 августа вместе с другими участниками не подчинились требованиям милиции и стали бросать камни в сторону автозака, принадлежащего военной части 5525 внутренних войск. Камни повредили стекло машины, но, как пишет «Палеская Вясна», в суде не было доказано, что это случилось из-за действий обвиняемых. Ущерб составил 160 рублей.

Судья Элеонора Ярмоленко признала двух подростков виновными в участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК).