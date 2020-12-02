Суд назначил два года колонии витеблянину, толкнувшему военнослужащего

Суд Октябрьского района Витебска приговорил 46-летнего ремесленника Андрея Тимофеенко к двум годам колонии общего режима за насилие над военнослужащим внутренних войск (часть 1 статьи 366 УК) на акции протеста 6 сентября, сообщает TUT.by.



Прокурор запрашивал для витеблянина пять лет лишения свободы.



Согласно обвинению, пишет TUT.by, 6 сентября возле дома № 19 на улице Ленина в Витебске Андрей Тимофеенко «принял активное участие в несанкционированном уличном шествии», чем «препятствовал деятельности начальника отделения внутренних войск Воробьева и пытался спровоцировать его на применение физической силы».

В суде обвиняемый Тимофеенко частично признал вину. Он согласился, что нанес Воробьеву, экипированному в защитную амуницию, одно «травмирующее воздействие» по телу. Андрей Тимофеенко отрицал обвинения в активном участии в несанкционированном массовом мероприятии и воспрепятствовании действиям силовика.

Помимо этого, он не признал, что угрожал военнослужащему. По словам обвиняемого, он решил обойти военных по краю проезжей части, чтобы избежать конфликта. В какой-то момент Тимофеенко показалось, что один из силовиков хотел ударить стоящего рядом мужчину, и оттолкнул военнослужащего.

В последнем слове обвиняемый говорил, что не применял насилия к Воробьеву и что у него не было причин ему мстить.