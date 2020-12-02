Cуд оштрафовал бывшего следователя «за проведение пикета на балконе через вывешивание флага на стекле»

Бывшего следователя Илью Рогача задержали 30 ноября из-за вывешенного на балконе бело-красно-белого флага, пишет Onliner. 1 декабря суд оштрафовал его на 30 базовых по статье 23.34 КоАП.

Жена Рогача Анастасия рассказала Onliner, что утром 30 ноября в их квартиру пришел милиционер, который попросил Илью проследовать в РУВД для составления протокола из-за запрещенной символики на балконе.

Анастасия утверждает, что именно она собственник квартиры, на балконе которой вывешен флаг, и, «зная, как [милиционеры] обращаются с бывшими силовиками сейчас, хотела поехать сама».

«Но мне сказали, что Илья поедет в любом случае, но я тоже могу направиться в РУВД. Смысла в этом не было, поэтому я решила остаться», — рассказала жена бывшего следователя.

Анастасия весь день пыталась выяснить, где находится ее муж, пишет Onliner, и нашла его только утром 1 декабря на Окрестина.

В тот же день суд Центрального района Минска оштрафовал его на 30 базовых по статье 23.34, сообщает «Наша Ніва».

«В постановлении указали, что привлекают к ответственности за проведение пикета на балконе через вывешивание флага на стекле. Силовиков на суде не было, ходатайство об их вызове в суд отклонили. Мы пытались объяснить, что пикет может быть проведен только в общественном месте, а никак не в квартире. Но судья делал упор, что люди могли видеть флаг из окна», — рассказал Onliner Рокач.