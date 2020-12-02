ДФР изъял аппарат ИВЛ у Гродненского детского хосписа

Сотрудники Департамента финансовых расследования (ДФР) комитета Госконтроля изъяли портативный аппарат искусственной вентиляции легких у Гродненского детского хосписа имени святого Губерта. Об этом «Медиазоне» рассказала директор учреждения Ольга Величко.

Сама Величко сейчас находится не в Беларуси, об изъятии аппарата ей сообщил один из сотрудников хосписа.

«Нам отказались дать какие-либо бумаги. На просьбу представиться и посмотреть постановление сотруднику хосписа сказали: "Пошла отсюда вон". У нас нет никаких документов, нет вообще ничего. У нас просто пришли и забрали аппарат», — рассказала директор корреспонденту «Медиазоны».

По словам Величко, аппарат ИВЛ находился в паллиативном центре. Такое оборудование необходимо некоторым тяжелобольным пациентам детского хосписа. Директор пояснила, что до некоторого времени аппарат ИВЛ был только в реанимационном отделении.

«Они думают, что люди с инвалидностью шили бело‑красно‑белые флаги». Силовики заподозрили благотворителей в связях с протестующими

«Для того, чтобы дети долгое время не находились в реанимационном отделении только потому, что такого оборудования [нигде больше] нет, Гродненский детский хоспис закупил аппарат искусственной вентиляции легких, чтобы ребенка можно было переводить из реанимации домой, чтобы ребенок дома находился. В реанимации никому не приятно находится, там всегда напряженно. Там аппараты пикают, там постоянно свет включен, там спасают человеческие жизни, там умирают», — объяснила директор хосписа.

15 октября Ольгу Велико задержали во время благотворительной акции Гродненского детского хосписа. После ночи в местном ИВС ее осудили — дали штраф в 15 базовых величин за участие в несанкционированной акции 6 сентября. Через неделю, 22 октября, в хоспис пришли сотрудники ДФР. В постановлении было указано, что осмотр проходил в рамках проверки «по фактам занижения налогооблагаемой базы и уклонения от уплаты налогов».

Величко рассказывала «Медиазоне», что неофициальной причиной для визита силовиков стали подозрения, что после августовских протестов волонтеры и люди с инвалидностью в социальной мастерской, работавшей при хосписе, «шили под прикрытием горисполкома бело-красно-белые флаги».