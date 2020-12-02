МВД сообщило о задержании подростка, бросившего камень в милицейский автомобиль

СК возбудил уголовное дело о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) против 16-летнего учащегося профессионального лицея, сообщает пресс-служба МВД.

По сообщению МВД, 29 ноября во время протеста в Минске компания несовершеннолетних кидала камни в милицейскую машину Chevrolet на улице Руссиянова. Один из камней попал в заднюю дверь транспорта.

На видео, снятом изнутри машины и опубликованном милицией, слышно, как о транспорт что-то ударяется. На видео слышно, как один из сотрудников спрашивает, «кто кинул», а второй отвечает — «малолетки». После милицейский автомобиль заезжает на тротуар и начинает погоню за несколькими убегающими пешеходами.

«Метателем оказался 16-летний житель столицы, который попытался скрыться. В итоге его задержал наряд ГАИ», — говорится в пресс-релизе.

Против подростка возбуждено уголовное дело об активном участим в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.