МВД: на минчанина, который испортил почтовый ящик милиционера, завели уголовное дело за хулиганство

На 55-летнего минчанина, который 13 ноября испортил почтовый ящик сотрудницы милиции и заделал монтажной пеной дверь ее квартиры, возбудили уголовное дело за хулиганство (статья 339 УК), пишет телеграм-канал пресс-секретаря МВД.

Как утверждает ведомство, на почтовом ящике минчанин «оставил оскорбляющую сотрудницу надпись».

«Предполагается, что накануне мужчина узнал сведения о потерпевшей из деструктивного телеграм-канала и таким образом решил навредить ей», — сообщает телегам-канал пресс-секретаря МВД.

Минчанина водворили в ИВС, пишет ведомство, милиция проверяет его причастность к другим преступлениям.