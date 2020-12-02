На загородном участке Дмитрия Шакуты горела хозпостройка

На загородном участке беларуского кикбоксера Дмитрия Шакуты горела хозпостройка, пишет Onliner.

Как сообщает издание со ссылкой на МЧС, сообщение о пожаре поступило около трех часов ночи, на месте работают сотрудники Следственного комитета.

14 ноября, через два дня после смерти Романа Бондаренко, которого 11 ноября избили на «Площади перемен» приехавшие туда срезать бело-красные ленточки неизвестные, журналисты TUT.by обнаружили сходство некоторых неизвестных с беларускими спортсменами. По версии журналистов, один из тех, кто избил Бондаренко, похож на Дмитрия Шакуту.

17 ноября признанный экстремистким телеграм-канал «Нехта» опубликовал прослушку двух телефонных разговоров, предоставленную анонимным источником. На записях слышны голоса двух мужчин, похожие на голоса председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова и Дмитрия Шакуты. Собеседники обсуждали потасовку на «Площади перемен» и травму Романа Бондаренко.