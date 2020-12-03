Правозащитники признали политзаключёнными ещё 15 человек, в том числе бывшего следователя Евгения Юшкевича

Правозащитники признали политзаключенными еще 15 человек, в том числе бывшего следователя Евгения Юшкевича. Совместное заявление восьми правозащитных организаций появилось на сайте «Вясны».

Среди новых политзаключенных обвиняемые по статье о массовых беспорядках Александр Терешко, Ирина Счастная, Руслан Парфенов, Денис Жук; обвиняемые по статье о групповых действиях, грубо нарушающие общественный порядок Сергей Ярошевич, Олег Корбан, Дмитрий Коробейник, Григорий Солодовников, Артем Винокуров, Алексей Санчук, Игорь Поваров, Евгений Юшкевич, Татьяна Екельчик, Владислава Мартинович и Иван Андрушойть, вдобавок обвиненный по статье о несанкционированном доступе к компьютерной информации.

Всего в Беларуси правозащитниками признаны политическими заключенными 160 человек.