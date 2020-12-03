Гомельчанина, заменившего государственный флаг бело‑красно‑белым, приговорили к двум годам ограничения свободы

Суд Центрального района Гомеля назначил два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа местному жителю, который в августе в центре города заменил государственный флаг бело-красно-белым, сообщает Генпрокуратура.

24-летнего подсудимого признали виновным в хулиганстве, совершенном группой лиц (часть 2 статьи 339 УК).

16 августа группа протестующих, в том числе подсудимый, сняли с флагштока государственный флаг Беларуси и вывесили вместо него бело-красно-белый флаг. Гомельчанин не признал вину.