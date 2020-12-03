В Минске начали менять красно‑белые указатели с адресами на красно‑зеленые

В Минске на улице Панченко начали менять красно-белые указатели с названиями улиц и номерами домов на красно-зеленые, пишет Onliner.

Горожане связали это со снятием с домов бело-красно-белых флагов. Однако в администрации района утверждают, что замена табличек не связана с политикой.

«В 2018 году мы согласовали с Комитетом архитектуры Мингорисполкома новый эскиз указателя визуального ориентирования и начали постепенно менять старые знаки на новые. Сначала заменили самые изношенные таблички, на которых ничего не было видно, и сломанные опоры для них. Потом, по мере поступления финансовых средств, начали менять остальные. К 2021 году планируем заменить все. Это коснется всей жилой застройки, и политика тут ни при чем», — сказал первый заместитель главы администрации Фрунзенского района Денис Драпей.