Ксендзу из Россонов назначили 10 суток ареста за пост в фейсбуке

Ксендзу Вячеславу Барке из Россонов назначили 10 суток ареста за пост в фейсбуке, пишет «Радые Свабода» ссылаясь на пресс-секретаря Белорусской Католической Церкви Юрия Санько.

В посте, размещенном ксендзом, была картина беларуского художника Владимира Цеслера «Стоп Лукашизм». На ней изображение государственного герба помещено перед свастикой красно-зеленого цвета. Этот пост был расценен как демонстрация нацистской символики.

«Я объяснил, что разместил произведение известного художника Владимира Цеслера "Стоп Лукашенко", а не немецкую свастику. Я против фашизма, коммунизма, любого тоталитарного режима. Я разместил этот плакат, демонстрирующий мой протест против насилия в стране», — объяснил свою позицию ксендз.

Ранее Владимир Цеслер разместил обращение в защиту Вячеслава Барка:

«Я, Цеслер Владимир Яковлевич, член Белорусского союза художников, еврей, автор работы "Стоп лукашизм", заявляю, что использованный в моей работе образ имеет прямую антифашистскую направленность».

Судил католического священника суд Рассонского района. Отбывать наказание ксендз будет в Новополоцке.