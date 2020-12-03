Девушку, которая «демонстративно ходила по переходу» перед избирательным участком, осудили на год заключения

Девушку из Мозырского района, которая «демонстративно ходила по переходу» перед избирательным участком, осудили на год заключения за хулиганство пишет Генеральная прокуратора.

В ночь с 9 на 10 августа года возле участка голосования, расположенного в Урицком региональном центре культуры и досуга, собралось несколько десятков человек. Среди них была 25-летняя уроженка Мозырского района.

Около двух часов ночи члены избирательной комиссии завершили подсчет голосов, вышли из здания и сели в автомобили. В это время девушка вышла на проезжую часть, дошла до ближайшего пешеходного перехода и, как сообщает генпрокуратура, вместе с еще неколькими людьми преградила дорогу. Рядом с ней остановились еще несколько человек. Когда к ним приблизился один из автомобилей, девушка стала «демонстративно ходить по переходу вперед-назад, не давая автомобилю проехать».

Вскоре к пешеходному переходу подъехал второй автомобиль. Его водитель попытался проехать по встречной полосе. Девушка подбежала к автомобилю, запрыгнула на капот, стали кричать и стучать руками по кузову, пишет генпрокуратура. Впоследствии на капоте обнаружили вмятины.

В отношении уроженки Мозырского района было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Суд Гомельского назначил наказание в виде лишения свободы на один год.