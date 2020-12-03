Минчанина оштрафовали на 5 400 рублей за надписи на доме омоновцев

Суд Первомайского района Минска оштрафовал 25-летнего Германа Кузнецова на 200 базовых величин, или 5 400 рублей, за нанесение «циничных надписей» в адрес омоновцев (статья 341 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Прокурор просил месяц ареста, но судья Максим Трусевич решил ограничиться штрафом.

Минчанина обвинили в том, что в октябре краской розового и черного цветов на доме 46 на улице героев 120-й Дивизии, в котором живут омоновцы, и на трансформаторной подстанции рядом он оставил надписи в адрес силовиков: «ОМОН, какого смотреть в глаза своим детям, убийцы?» и «Омоновцы, на работе насиловать, дома убивать (зачеркнуто) целовать». Кузнецов объяснил, что во второй надписи ошибся и не собирался писать «убивать». Минчанина после нанесения надписей задержали омоновцы, живущие в доме, и передали его коллегам.

Подсудимый признал вину, но добавил, что считает свои действия административным правонарушением, а не уголовным преступлением.