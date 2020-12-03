Проект By_Pol опубликовал переговоры силовиков, обсуждающих появление Лукашенко с автоматом

Проект By_Pol, объединяющий сотрудников силовых структур, опубликовал видео с камер силовиков, обсуждающих появление Александра Лукашенко с автоматом после завершения акции протеста 23 августа.

На записи двое омоновцев смеются над тем, что Лукашенко появился с автоматом.

— С автоматом, *****!

— Да ну?

— Ну (смеется)!

Затем в кадре появляется сам Лукашенко, слышно, как он обращается к силовикам: «Убрать их, я говорю!». Вероятно, он требует разогнать небольшую группу людей, оставшихся у цепочки силовиков после завершения акции. Затем силовики направляются в сторону оставшихся участников акции — те разбегаются.

Лукашенко подходит к цепочке силовиков и благодарит их, добавляя: «В долгу не останемся».

Затем омоновцы обсуждают появление сына Лукашенко Николая:

— Вооружил, *****, сына, *****, до зубов. Пистолет, автомат, ** твою мать, короче.

— Тихо ты! Я его тоже сначала не узнал.

23 августа протестующие пришли к резиденции Лукашенко. Когда большинство митингующих, которые уперлись в цепочку силовиков, разошлись, Лукашенко прилетел на вертолете к резиденции и вышел с автоматом в руках. Его сопровождал сын Николай, одетый в военную форму.