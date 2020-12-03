Суд Минска лишил TUT.by статуса СМИ
Суд Минска лишил TUT.by статуса СМИ
Преследование журналистов
3 декабря 2020, 13:23
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Экономической суд Минска по иску Мининформа лишил издание TUT.by статуса СМИ, сообщает само издание.

Истец утверждал, что TUT.by опубликовал «недостоверную информацию», за которую изданию выносили предупреждения, и тем самым нанес вред государственным интересам.

Один из таких материалов, по мнению Мининформа, статья, в которой завышены суммы премий работникам Комитета госконтроля. Другой — статья об увиденных наблюдателем на избирательном участке нарушениях. Третье предупреждение касалось публикации о том, что беларуская таможня попросила подтвердить, что в книгах про Гарри Поттера нет призывов к свержению власти — официально эту информацию отрицали.

Иск к изданию был подан 18 сентября. 1 октября министр информации Игорь Луцкой своим приказом приостановил статус сетевого издания для TUT.by.

     
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