Суд Минска лишил TUT.by статуса СМИ

Экономической суд Минска по иску Мининформа лишил издание TUT.by статуса СМИ, сообщает само издание.

Истец утверждал, что TUT.by опубликовал «недостоверную информацию», за которую изданию выносили предупреждения, и тем самым нанес вред государственным интересам.

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Один из таких материалов, по мнению Мининформа, статья, в которой завышены суммы премий работникам Комитета госконтроля. Другой — статья об увиденных наблюдателем на избирательном участке нарушениях. Третье предупреждение касалось публикации о том, что беларуская таможня попросила подтвердить, что в книгах про Гарри Поттера нет призывов к свержению власти — официально эту информацию отрицали.

Иск к изданию был подан 18 сентября. 1 октября министр информации Игорь Луцкой своим приказом приостановил статус сетевого издания для TUT.by.