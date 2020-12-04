Витебского блогера, который хотел построить «второй интернет», задержали в России за мошенничество и разжигание социальной вражды

Витебского блогера Владимира Мунякина задержали в России за мошенничество (статья 209 УК) и разжигание социальной вражды (статья 130 УК), пишет пресс-служба МВД.

По информации МВД, с 2017 по 2019 годы 62-летний витеблянин брал у людей займы под реализацию инновационных проектов «европейский Голливуд», «силиконовая долина» и «второй интернет».

По заявлениям двадцати человек, лишившиеся более 60 тысяч рублей, следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 209 УК) и объявили Мунякина в межгосударственный розыск.

По словам пресс-службы МВД, Мунякин также призывал к насилию над государственными служащими и сотрудниками правоохранительных органов.

Мунякина задержали 2 декабря в Воронежской области. Сейчас решается вопрос об экстрадиции.