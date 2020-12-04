У бывшей журналистки телеканала СТВ прошел обыск по уголовному делу

В квартире бывшей журналистки телеканала СТВ Елены Чернявской прошел обыск по уголовному делу о грубом нарушении порядка (статья 342 УК). Об этом Чернявская сообщила в своем аккаунте в Instagram.

Во время обыска силовики ничего не изъяли. Позже Чернявская добавила, что проходит подозреваемой по уголовному делу. Оно связано с «маршем против террора» 1 ноября. Тогда силовики задержали болшее 300 человек, практически все из них были признаны подозреваемыми по статье 342 УК.

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Елена Чернявская уволилась с телеканала СТВ 13 августа на волне протестов послле президентских выборов.

Обновлено в 23:08. Добавлена информация о причине обыска.