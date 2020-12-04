Кочанова — студентам журфака: журналистов привлекают к ответственности за неразрешенные акции, как и других людей

На встрече со студентами факультета журналистики БГУ глава Совета Республики Наталья Кочанова высказалась о работе журналистов в Беларуси. Отрывки со встречи опубликовало студенческое медиа «Студэнцкая думка».

Отвечая на вопрос, не считает ли Кочанова журналистику преступлением, она сказала, что в Беларуси «журналистов привлекают к ответственности за несанкционированные мероприятия, как и других людей».

«Это законы не 2020 года, а те, что действуют уже много лет. За несанкционированные мероприятия люди должны быть привлечены к ответвенности», — объяснила глава Совета Республики.

По мнению Кочановой, «журналисты должны отделять правду от неправды». Обращаясь к студентам, Кочанова предположила, что они «будут жить при разной власти» и попросила «достижения, которые есть, оценить по достоинству».

Студенты задали Кочановой вопрос о том, как журналистам обезопасить себя во время работы на воскрестных акциях протеста, напомнив, что на них постоянно задерживают журналистов.

«А вам осветить — это собственная инициатива? Зачем вам это? Я не хожу на эти акции, но что вы хотите на них? Чтоб вы все понимали. Эти все выходы ни к чему хорошему не приведут. Я недавно была у врачей, и одна женщина мне сказала, что выходила и будет выходить. Если завтра начнется стрельба, то в этом будете виноваты вы и такие, как вы», — ответила Кочанова.

«Если вас направила компания, в которой вы работаете, то она и должна обеспечить вашу безопасность», — добавила чиновница.

Один из студентов поинтересовался у Кочановой, есть ли у нее доказательство того, что независимые медиа публикуют фейки. Глава Совета Республики ответила, что «их очень много», а публикации «Муковозчика в СБ» назвала «реакцией на эту ложь».