На встрече со студентами журфака Кочанова включила видео с цитатами из «плана Даллеса»

На встрече со студентами журфака БГУ после вопроса о болонском процессе глава Совета Республики Наталья Кочанова включила студентам видео, где зачитывали «план Даллеса», передает TUT.by.

«Дайте я вам включу, послушайте, а потом про Болонский! Вот, послушайте завещание Даллеса», — сказала чиновница.

«И мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание русских людей. Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их, русских, в эти фальшивые ценности верить. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания», — звучало в видео.

Продолжение цитаты из записи, которую включила Кочанова, опубликовал Onliner.

«Из литературы и искусства мы постепенно вытравим их социальную сущность… И лишь немногие, очень немногие будут догадываться и понимать, что происходит. Мы поставим в беспомощное положение, превратив в посмешище».

«План Даллеса», известный также как «Доктрина Даллеса» — мифический план действий США против СССР, составленный в эпоху холодной войны и заключавшийся в скрытом моральном разложении населения СССР.

Авторство плана приписывается главе ЦРУ Аллену Даллесу, возглавлявшему ведомство с 1953 по 1961 год. В России текст «плана Даллеса» признан экстремистским.