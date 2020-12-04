Почтальонку обвинили в распространении личных данных сотрудников милиции

Почтальона обвинили в распространении личных данных сотрудников милиции, пишет пресс-служба Следственного комитета.

Согласно материалам уголовного дела, почтальонка воспользовалась своими служебными полномочиями, собрала и распространила с помощью одного из мессенджеров ФИО и местах жительства 35 подписчиков ведомственного издания МВД без их согласия. Среди них были сотрудники милиции.

В ходе допроса женщина пояснила, что незадолго до произошедшего сотрудники милиции задержали ее родственницу за совершение административного правонарушения. Увидев призывы распространять конфиденциальные данные правоохранителей, обвиняемая решила отомстить им, пишет пресс-служба СК.

Действия почтальона квалифицированы как незаконные собирание либо распространение информации о частной жизни. К ней применена мера пресечения в виде личного поручительства. Дело передано в суд.