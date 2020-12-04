В минских поликлиниках из-за коронавируса прекратили оказывать плановую медицинскую помощь, пишет телеграм-канал Минздрава.

Согласно приказу от 03.12.2020 № 632 «О прекращении оказания плановой медицинской помощи в городских поликлиниках», с 4 декабря прекращено оказание плановой медицинской помощи пациентам в амбулаторно-поликлинических учреждениях, внесены изменения в режим работы поликлиник и обеспечен прием врача на дом до 18:00.

Кроме этого, студентов БГМУ направляют в учерждения здравоохранения на «период подъема заболеваемости коронавирусной инфекции». Также внесены корректировки планы ведения беременности и организована работа школ по подготовке к беременности и родам в онлайн-формате.