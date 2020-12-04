Экс‑следоватетель Евгений Юшкевич вышел на свободу, ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде

Вышел на свободу бывший следователь Евгений Юшкевич, ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде, сообщил телеграм-канал активиста Антона Мотолько.

Позже Антон Мотолько сообщил, что сегодня сотрудники КГБ задержали бывшую сотрудницу прокуратуры и девушку Юшкевича Валерию Эйсмант. Через несколько часов ее отпустили.

«Леру отпустили, забрали все, что было. Она написала матери с телефона постороннего человека. Едет домой. Спасибо всем за шум», — написал в твиттере Евгений Юшкевич.

Юшкевича задержали вечером 24 ноября. Накануне, 26 ноября, адвокат Мария Колесова-Гудилина подтвердила, что против ее подзащитного возбудили уголовное дело, но подробности дела она отказалась сообщить из-за подписки о неразглашении. Позже стало известно, что Юшкевич проходит подозреваевым по по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК).

Евгений Юшкевич несколько лет был следователем. Затем он ушел из СК и занялся программированием, а летом 2020 года стал одним из основателей проекта ByChange по помощи в обучении и переподготовке силовиков, чиновников и других граждан Беларуси, лишившихся работы из-за своих политических взглядов.

Обновлено в 19:26. Добавлена информация о Валерии Эйсмант.

Обновлено в 23:44. Добавлена информация об освобождении Эйсмант.