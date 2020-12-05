СК вызывает на допрос всех сотрудников издания «Наша Ніва» по делу о клевете на замминистра МВД

На следующей неделе Следственный комитет вызывает на допрос всех сотрудников «Нашай Нівы» — 20 человек, написал главный редактор издания Егор Мартинович в фейсбуке.

По его словам, всех допросят в статусе свидетелей по уголовному делу о клевете (статья 188 УК), по которому Мартинович проходит подозреваемым.

Следственный комитет утверждает, что в августе этого года на «Нашай Ніве» была размещена публикация, «содержащая заведомо ложные сведения, унижающие честь и достоинство и порочащие заместителя министра внутренних дел». Речь идет о статье про «диджеев перемен». В ней диджей Владислав Соколовский рассказывал, что в карцере в переулке Окрестина в Минске его ударил Александр Барсуков, который был тогда замминистра внутренних дел.