Минчанину назначили два года ограничения свободы за оскорбление бывшего замминистра МВД в телеграм‑чате

Суд Московского района Минска назначил два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение 25-летнему минчанину Ивану Артусу за оскорбление (статья 369 УК) бывшего замминистра МВД и нынешнего помощника Лукашенко по Минску Александра Барсукова, пишет TUT.by.

По сообщению издания, Барсуков не явился на суд. До того как прокурор зачитал обвинение, Артус попросил приобщить к делу его ходатайство об освобождении от уголовной ответственности. В нем он пояснил, что летом в одном из «деструктивных телеграм-каналов» кто-то из пользователей опубликовал фото его супруги, которая работает в отделе информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома, после чего люди стали выяснять ее личные данные. Чтобы отслеживать ситуацию, он также зарегистрировался в этом чате, и позже оставил комментарий, из-за которого оказался в суде.

По сообщению TUT.by, в протоколе написано, что 14 августа в одном из чатов в телеграме Артус «умышленно подготовил и опубликовал» комментарий, в котором «в неприличной, грубой форме» выразился в адрес Александра Барсукова.

По словам минчанина, в чате было около 3000 человек. В какой-то момент один из участников запостил видео с Барсуковым. На записи тот выходил из ЦИП на Окрестина. Кто-то из находящихся у входа спросил у него про «издевательства на Окрестина», на что Барсуков ответил: издевательств здесь не было.

К тому моменту, рассказал обвиняемый, он уже видел фото избитых людей, потому «под воздействием эмоций написал комментарий».

Через три недели, по его словам, осознав, что сделал что-то не так, он удалил свою запись. Случилось это, отметил Артус в ходатайстве, до того, как он узнал, что по случаю с комментарием начали проверку.

Ранее во время допроса, отметила судья, минчанин сообщал, что хотел высказать несогласие со сказанным Барсуковым, поскольку считал, что это неправда. Тогда Артус не отрицал, что понимал: Барсуков является заместителем министра внутренних дел и выполняет определенные обязанности. С этими показаниями он согласился, признал вину и сказал, что раскаивается.

В суде также огласили письменные показания Александра Барсукова. В них он указал, что с 13 на 14 августа 2020 года был в ЦИП на Окрестина и общался с задержанными. Затем в СМИ появился его комментарий по поводу пребывания в ЦИП людей, которые были задержаны на «несанкционированных массовых мероприятиях», и действий силовиков.

В октябре Александру Барсукову представили скриншоты из чата, в том числе комментарий Артуса.

«Комментарий явно оскорбительного характера, содержащий неприличное выражение в мой адрес», — зачитала на заседании судья.

Что именно написал Артус под видео, в суде не озвучивалось. Во время прений прокурор пояснил, что, согласно заключению лингвистической экспертизы, запись «имеет ненормативную форму выражения негативной оценки к Барсукову». По мнению самого потерпевшего, текст этого сообщения оскорбляет его как личность, должностное лицо и представителя власти, а также унижает его честь и достоинство и подрывает авторитет и профессиональные качества.

«Настаиваю на привлечении Артуса к уголовной ответственности», — зачитал слова Александра Барсукова судья.

В ходатайстве, которое Артус передал суду, он сообщил, что помогал следствию, и сказал, что «не преследовал цели унижения чести и достоинства» Барсукова, объяснив свои действия «эмоциональным всплеском».

«Я признаю свою вину и раскаиваюсь. Это мое первое преступление, и впредь такого не повторится. Если бы мне представилась возможность лично извиниться перед Александром Барсуковым, я бы обязательно это сделал. Прошу не судить меня строго. Я молодой, недавно женился, у меня семья, я хочу ее строить как полноценную ячейку общества», — сказал Артус в последнем слове.