Пенсионера, который выстрелил из фейерверка в сотрудника ГАИ, приговорили к пяти годам лишения свободы

Суд в Бресте приговорил 70-летнего Александра Ковалевича, которого обвиняют в стрельбе из фейерверка в начальника межрайонного отдела ГАИ Юрия Шикунца, к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима по статье о насилии в отношении сотрудника милиции (статья 364 УК), пишет TUT.by.

К Ковалевичу также решили применить принудительные меры безопасности и лечения — как к «лицу, совершившему преступление в состоянии уменьшенной вменяемости».

По сообщению TUT.by, 27 июля пенсионер приехал в МРЭО, поджег фитиль фейерверка и подошел к кабинету Шикунца. Когда «Римская свеча» начала «стрелять», пенсионер направил ее в сторону инспектора. В результате один из снарядов задел инспектора по плечу, а после этого Шикунец подбежал к Ковалевичу и отвел фейерверк в сторону, а пенсионера задержали.

По информации издания, в 2019 году Ковалевич получил месяц ареста за то, что облил бензином 28-летнего работника отдела принудительного исполнения. Повод для двух нападений был один и тот же — штраф за управление незарегистрированным мопедом. В декабре 2019 года пенсионера признали виновным в угрозе насилием в отношении должностного лица из мести и назначили месяц ареста.