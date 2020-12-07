Суд приговорил к двум с половиной годам колонии гражданку Швейцарии, сорвавшую балаклаву с омоновца

Суд Советского района Минска приговорил гражданку Швейцарии Наталью Херше к двум с половиной годам лишения свободы за сопротивление сотруднику милиции (часть 2 статьи 363 УК), сообщает «Радыё Свабода».

Такое наказание для обвиняемой запрашивал прокурор.

Беларуску Наталью Херше, последние 12 лет проживающую в Швейцарии, задержали 19 сентября около 17 часов в рамках административного процесса по статье 23.34 КоАП. Согласно протоколу, при задержании Наталья не подчинилась требованию сотрудников пройти в служебный транспорт, пыталась скрыться. Когда ее действия пресек сотрудник ОМОН Сергей Кончик, женщина умышленно оказала сопротивление с насилием: вырывалась и упиралась, схватила Кончика за лицо и поцарапала, стащила балаклаву, тем самым испортила форменное обмундирование (порвала балаклаву) и нанесла милициоенру телесные травмы. Херше не признала вину в том, что участвовала в несанкционированном митинге и что нанесла телесные повреждения. По ее словам, она участвовала в мирной акции протеста и пыталась снять балаклаву.

Потерпевший Кончик написал в исковом заявлении указал 100 рублей в качестве компенсации морального вреда, но в суде отметил, что хотел бы повысить сумму до тысячи. Омоновец пообещал пожертвовать деньги в РНПЦ детской онкологии.