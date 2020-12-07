Против жителя поселка Хатежино возбудили три уголовных дела за чучело с фотографией министра МВД и рисунки «Погони» на мостах

Против 38-летнего жителя поселка Хатежино Минской области возбудили три уголовных дела: два по статьям о хулиганстве (часть 1 статьи 339 УК) и одно по статье об осквернении сооружений и порче имущества (статья 341 УК), сообщает УВД Минского облисполкома. По версии милиции, он подвешивал чучела с фотографиями чиновников на путепроводах, рисовал символы «Погоня» на мостах и организовал протестный марш в поселке.

«15 и 17 ноября на путепроводах были обнаружены повешенные чучела, к которым были приклеены фото министра внутренних дел и председателя Хатежинского участка для голосования, а также надписи "Не забудем, не простим"», — сообщает пресс-служба УВД.

«Уже установлено, что мужчина действовал не один, а совместно с несколькими единомышленниками. Причем группа была хорошо организована и были четко распределены роли и зоны ответственности каждого участника. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению их личностей и последующему задержанию», — пишет пресс-служба.

К сообщению УВД прилагается видео. На нем задержанный рассказывает, что вывешивал в Хатежино чучело с изображением министра МВД.

«Цель была — высказать свой протест в связи с происходящими событиями в стране», — говорит он на камеру. По его словам, он отправлял снятые видео в телеграм-канал «Баста!».

«Еще занимался раскрашиванием автомобильных мостов в районе деревни Хатежино с помощью трафарета "Погоня"», — рассказывает задержанный.

Также, по словам задержанного, «были вывешены члены избирательной комиссии Хатежино». На вопрос, с какой целью их вывешивали, задержанный отвечает: «Показать несогласие с результатами выборов, которые объявила комиссия».