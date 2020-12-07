Лукашенко и членам исполкома НОК запретили участие в мероприятиях Международного олимпийского комитета

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил, что Лукашенко запрещено участие в мероприятиях МОК, включая Олимпийские игры, сообщает РИА «Новости».

По сообщению представителя МОК Кристиана Клауэ, это решение распространяется на членов исполкома НОК Беларуси.

«МОК решил принять временные меры в отношении НОК Беларуси. Исключить избранных в настоящее время членов Исполкома НОК Беларуси из всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры, — сообщил представитель МОК Кристиан Клауэ в твиттере.

Кроме того, по сообщению Клауэ, МОК приостанавливает все выплаты в НОК Беларуси, за исключением выплат, связанных с подготовкой беларуских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Токио и к Зимним Олимпийским играм. МОК также обращается к соответствующим международным федерациям с просьбой убедиться, что все допущенные к соревнованиям белорусские спортсмены смогут принимать участие в квалификационных соревнованиях предстоящих Олимпийских игр без какой-либо политической дискриминации.

Кроме того, МОК приостанавливает любые обсуждения с НОК Беларуси о возможности проведения в стране будущих мероприятий комитета. Организация также просит всех участников Олимпийского движения соблюдать эти меры «в интересах защиты прав белорусских спортсменов и репутации Олимпийского движения». МОК «будет продолжать следить за ситуацией» и оставляет за собой право рассмотреть любые дальнейшие действия или отменить любые из этих временных мер в зависимости от развития событий.

В заявлении комитет пришел к выводу о том, что «нынешнее руководство НОК Беларуси должным образом не защищало белорусских спортсменов от политической дискриминации внутри НОК, федераций-членов НОК или спортивного движения в целом».

При этом само положение не распространяется на Татьяну Дроздовскую, так как она входит в НОК по должности — как представитель спортсменов в исполнительном комитете, уточняет МОК.

В составе исполкома НОК Беларуси, помимо Александра Лукашенко, числятся его сын Виктор Лукашенко, а также председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков и еще 10 членов.