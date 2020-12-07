Волонтеров, собиравших деньги для ребенка с СМА, задержали и осудили на 15 суток

3 декабря возле ТЦ «Рига» в Минске задержали двух волонтеров фонда «Боевое братство без границ» Сергея Литвинчука и Родиона Чебана. На следующий день суд Советского района назначил каждому из них по 15 суток ареста по статье 23.34 КоАП, пишет TUT.by.

Возле торгового центра волонтеры занимались благотворительностью по заданию фонда: пели песни для сбора денег Даниилу Денисову, которому недавно поставили диагноз спинальная мышечная атрофия (СМА) I типа, пишет издание. Суд посчитал, что волонтеры участвовали в несанкционированном мероприятии.

«Насчет инцидента с задержанием я связывалась с руководителем фонда Виктором [Сивохиным], он забрал копию постановления суда. Там было написано, что ребята размахивали БЧБ-флагом. Еще руководителю пояснили: задержали волонтеров, так как они "устроили несанкционированный митинг" и вообще "такого ребенка не существует"», — рассказала мать Даниила Кристина Денисова.

По словам Виктора Сивохина, волонтеры «имели письменное задание, в котором было четко прописано место сбора пожертвования».

«И никаких флагов нет, и никто никогда не стоит рядом", — рассказал Сивохин.

Задержанные волонтеры — граждане Украины и Молдовы. В материалах дела, по словам директора, не было упоминаний об их волонтерской деятельности, обвинение строилось на рапорте милиционера.

Чтобы разобраться в ситуации, 7 декабря Сивохин приехал на прием к председателю Верховного суда.