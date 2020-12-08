МВД: еще один администратор телеграм‑канала с данными силовиков оказался 15‑летним подростком

Оперативники ГУБОПиК задержали 15-летнего жителя Любани, который администрировал телеграм-канал «Каратели Беларуси», передает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

«Юноша клонировал одноименный ресурс и под ником karatelibelarusi публиковал в нем сведения о сотрудниках милиции, членах их семей и представителях других госорганов. Конфиденциальные сведения предоставлялись пользователями и брались из других каналов», — сообщили в ведомстве.

На камеру юноша сказал, что «в последний месяц» за ведение канала получил 400 долларов биткоинами.

«Оперативники установили, что парень администрировал и другие деструктивные ресурсы, в которых "травили" милиционеров, а также призывали к протестной деятельности, организации забастовок, блокировании автодорог и железнодорожных путей сообщения», — утверждают в МВД. Под запись задержанный также говорил, что в телеграм-канале призывал к радикальным методам борьбы с действующей властью, например, к «диверсии железнодорожных путей». В конце записи юноша говорит, что раскаивается.

В отношении подростка идет проверка на причастность к призывам к умышленному повреждению железнодорожных путей и другим противоправным действиям.

В октябре в Гомельской области задержали 15-летнего жителя Добруши. В МВД говорили, что он администрировал телеграм-канал «Данные карателей Беларуси».