«Беларусь 1»: после подрыва машины милиционера в Гродно по делу о терроризме задержали экс‑политзаключенного Николая Автуховича

По делу о терроризме из-за взрыва автомобиля милиционера в Гродно задержали безработного минчанина Павла Саву и Николая Автуховича из Волковыска, который раньше был признан политзаключенным, говорится в сюжете телеканала «Беларусь 1».

Также телеканал назвал имена людей, которые оказали «то или иное пособничество»: Сергей Резанович, Любовь Резанович, Павел Резанович, Ирина Горячкина, Ирина Мельхер и Антон Мельхер.

«Задержанные водворены в СИЗО. Большинство сотрудничают со следствием и дают показания», — сказано в сюжете.

Ночью 20 ноября на одной из парковок в Гродно подорвался автомобиль, принадлежащий милиционеру. Организатором взрыва телеканал называет Николая Автуховича. Задержанный Павел Сава уточнил, что в машину заложили тротиловую шашку. Также группе задержанных приписывают поджог машины милиционера и его строящегося дома в Волковыске 2 октября. Данные силовиков Автухович находил в телеграм-каналах, которые их публиковали.

В сюжете также показана запись с камеры наблюдения беседы Автуховича, предположительно, с кем-то из силовиков: «Мне достаточно, чтобы мне "навешали" срок только за то, что я призывал к свержению режима. Это в "Фейсбуке" посмотрите. Всего хватит на пожизненное, — говорит задержанный, после чего идет склейка. — У меня целая машина арсенала, что еще нужно доказывать?».

Уточняется, что у Автуховича нашли автомат, пистолеты, глушитель, около 1,5 тысячи патронов, восемь тротиловых шашек и восемь ручных гранат, «готовые для поджога пятилитровые бутыли», балаклавы и рации.

«Мирные протесты ничего не решают. Поэтому на этой почве рождаются идеи радикализма, потому что другого никто не понимает», — также говорит на записи Автухович.

В сюжете все инциденты описывает лишь Павел Сава, который говорит о непосредственном участии в них Автуховича. Признательных показаний самого Автуховича в сюжете не показывают.

57-летний Автухович из Волковыска создал в городе службу такси, а в 2003 году рассказал, что после отказа дать взятку сотруднику налоговой службы, у его бизнеса начались проблемы. В связи с этим он проводил акции протеста, более 30 человек с Автуховичем участвовали в голодовке, после чего чиновники пошли на уступки, пишет «Наша Нiва». Однако вскоре его приговорили к реальному сроку по обвинению в уклонении от уплаты налогов и незаконной предпринимательской деятельности. В 2008 году он освободился, а в 2010-м его вновь осудили — теперь за незаконные действия в отношении боеприпасов из-за найденных у него дома патронов для охотничьего ружья.

По обоим делам Автуховича признавали политзаключенным.