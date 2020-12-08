Осужденного во время протестов гродненца пригласили работать в милиции

Студента Гродненского аграрного университета Василия Дедовца задержали в общежитии 10 августа и, по его словам, сильно избили, пишет гродненское издание Hrodna.life. В декабре студенту пришло письмо из департамента охраны МВД: его пригласили работать в органах внутренних дел.

Как сообщает Hrodna.life, Василия Дедовца задерживали дважды: 9 августа (суд оштрафовал на 15 базовых) и 10 августа в общежитии на улице Парижской коммуны — вместе с другими студентами он наблюдал за протестом.

На улице показались силовики на бусах, вспоминает Дедовец, и все студенты забежали в здание.

«Никто ничего не кричал, просто испугались техники, поэтому и побежали. Я успел закрыться в комнате, но через несколько секунд омоновцы выбили дверь и начали меня сильно избивать. Пшикали баллончиком в глаза и что-то кричали. Вахтерша из общежития была свидетелем всего происходящего. Она вступилась за меня, но они и на нее кричали. Успели даже ударить дубинкой по ее столу — разбили стекло», — говорит Дедовец.

Этот момент предположительно попал на видео, опубликованном на сайте Hrodna.life. Издание утверждает, что запись сделана в тот же день, 10 августа, а не 8 числа, как указано «из-за сбоя в системе» на самой видеозаписи.

Дедовец вспоминает, что после задержания его завезли в Департамент охраны, составили протокол и на следующий день отвезли в тюрьму на Кирова, где суд арестовал его на 15 суток.

Как утверждает Hrodna.life, из тюрьмы студента доставили в больницу скорой помощи с многочисленными гематомами и синяками, где он пробыл десять дней. После выписки Дедовец обжаловал приговор — его отменили. Найти и наказать избивших Василия омоновцев не удалось, пишет гродненское издание: в конце ноябре из Следственного комитета пришло письмо с постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела.

В начале декабря 2020 года Василию пришло письмо из Департамента охраны Московского района Минска — его приглашают поступить на службу в органы внутренних дел на должность «милиционер» или «милиционер группы задержания».

«Ничего себе, они меня избивали и теперь приглашают работать! По требованиям я сразу понял, что не подхожу. Отсутствие ограничений по состоянию здоровья — спорный момент. Как и отсутствие административной ответственности по статье 23.34», — говорит Дедовец.

Василий думает, что адресатов таких писем выбирают случайно.

«Если бы они проверили кандидатов в базе данных, то приглашения на службу мне бы не последовало. Но больше всего порадовали "плюшки", которые они обещают: зарплата в 1000 рублей, возможность поступить в академию МВД, полный соцпакет и другие льготы», — рассказывает студент.