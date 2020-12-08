МВД: задержан житель Жлобина, который в первые дни протеста бросал камни в машины милиции

В Жлобине ГУБОПиК задержал 21-летнего местного жителя, который с 9 по 11 августа «вместе с другими радикально настроенными участниками протеста» бросал камни в машины милиции, пишет телеграм-канал пресс-секретаря МВД.

Как сообщает ведомство, мужчина проходит подозреваемым по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК).

«Фигурант является активным пользователем различных радикальных телеграм-каналов и групп деструктивной направленности», — пишет телеграм-канал МВД.