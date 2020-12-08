Лукашенко: надо нам обратиться в суд, пусть «Бах и банда» расскажут, в чем моя вина

Александр Лукашенко прокомментировал решение Международного олимпийского комитета запретить ему и остальным членам НОК Беларуси участвовать в мероприятиях МОК, в том числе и Олимпийских играх, пишет телеграм-канал «Пул Первого».

«Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?!», — сказал Лукашенко.

Он также утверждает, что не участвовал в таких мероприятиях уже 25 лет, «переживу и дальше».

«И ладно я, зачем детей трогаете? Нет справедливости в мире. Если ты справедливую политику выстраиваешь — будешь врагом», — резюмировал Лукашенко.

7 декабря президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил, что Лукашенко запрещено участие в мероприятиях МОК. По сообщению представителя МОК Кристиана Клауэ, это решение распространяется и на других членов исполкома НОК Беларуси.