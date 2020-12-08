За надпись «Не забудем» по второму делу обвинение запросило двоим подсудимым по 1,5 года «химии», третьему — 2 года колонии

За надпись «Не забудем» на месте убийства Александра Тарайковского гособвинитель запросила Денису Греханову и Игорю Самусенко по полтора года «химии», Владиславу Гулису — два года лишения свободы. Об этом корреспонденту «Медиазоны» 8 декабря рассказал Адвокат Греханова Дмитрий Петкевич.

Изначально обвиняемым вменялись две статьи: часть 2 статьи 339 УК и часть 2 статьи 218 УК . От последней, как сообщил Петкевич, обвинение отказалось.

Сегодня обвиняемые выступили в суде с последним словом. Денис Греханов пояснил, что у его поступка не было хулиганских побуждений, он никого не хотел оскорбить и попросил суд полностью оправдать его по обвинению в хулиганстве.

Игорь Самусенко в последнем слове сказал, что у него и Гулиса «никаких мотивов не было» и они «просто проходили мимо». Произошедшее обвиняемый назвал «стечением обстоятельств».

«Я не нарушал никакой порядок, была обычная жизнь. Митинги все эти обходил. Ну, а про хулиганские побуждения вообще речи не могло идти», — сказал Самусенко.

Владислав Гулис сказал, что у него не было намерения совершать какие-либо действия «из хулиганских побуждений». Он также сказал, что они с Самусенко проходили мимо и признался, что «никогда даже не думал ходить и что-то рисовать баллончиком».

«После освобождения я хотел создать свою семью. Отучиться. На права, на профессию. Из-за моей судимости меня нигде не брали. Вот нашел я автомойку, где обещали устроить на работу. Нашел себе девушку, с которой планировал в дальнейшем создавать семью. Прошу вас дать мне возможность доказать, что я готов исправляться», — сказал Гулис, обращаясь к суду.

В ночь на 9 сентября, по версии обвинения, каждый из троих подсудимых «в группе лиц» нанес на тротуар «циничную надпись, которая оскорбляет чувства граждан, демонстрирует пренебрежение моральными ценностями, направлена на причинение вреда общественному порядку и моральности».

Обвиняемые признали вину частично. Они согласны, что писали «Не забудем», но не считают эту надпись циничной.

«Человек погиб, а уголовное дело так и не возбудили. Меня, как и многих других людей, это возмутило», — объяснял мотивы Греханов.

8 декабря суд Фрунзенского района вынес первый приговор по той же статье за такую же надпись, только с ошибкой: «Не забубем». Максиму Павлющику дали два года колонии общего режима, Марии Бобович — полтора года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.